Украине нужно более €100 млрд для существенного сокращения выбросов парниковых газов

Шмыгаль отметил, что Украина одной из первых ратифицировала Парижское соглашение, но только за последний год активно включилась в формирование “зеленого” курса.

“Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечения масштабных инвестиций для модернизации нашей энергетики. Чтобы уменьшить выбросы [парниковых газов] до 35% от уровня 1990 года, по подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, нам понадобится €102 млрд капитальных инвестиций в течение 10 лет”, – сказал премьер.

По его словам, Кабмин работает над уменьшением энергоемкости экономики Украины, установлением рыночных правил и справедливых рынков и увеличением собственной добычи.

Контекст:

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

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