 

“Потрясающая. Выглядит на 30”. 58-летняя Деми Мур в бикини похвасталась фигурой

14.07.2021, 17:42, Новости дня
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На заглавном фото актриса запечатлена в комнате во время примерки бикини перед зеркалом. На следующем снимке запечатлен морской пейзаж, а на третьем фото Мур позирует в том же купальнике уже на пляже.

“Готовлюсь к еще одному дню в раю”, – подписала публикацию актриса.

“Потрясающая. Выглядит на 30”, – оценили фото Мур поклонники.

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Публикация от Demi Moore (@demimoore)

Контекст:

Мур родилась в 1962 году в США. Актриса приобрела мировую известность после съемок в фильмах “Стриптиз” (1996) и “Солдат Джейн” (1997).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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