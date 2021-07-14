“Потрясающая. Выглядит на 30”. 58-летняя Деми Мур в бикини похвасталась фигурой
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На заглавном фото актриса запечатлена в комнате во время примерки бикини перед зеркалом. На следующем снимке запечатлен морской пейзаж, а на третьем фото Мур позирует в том же купальнике уже на пляже.
“Готовлюсь к еще одному дню в раю”, – подписала публикацию актриса.
“Потрясающая. Выглядит на 30”, – оценили фото Мур поклонники.
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Контекст:
Мур родилась в 1962 году в США. Актриса приобрела мировую известность после съемок в фильмах “Стриптиз” (1996) и “Солдат Джейн” (1997).
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