 

Палатный: “УДАР Виталия Кличко” предложил в налоговый законопроект изменения, которые защищают фермеров

14.07.2021, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Нужно изъять изменения, которые существенно ухудшают условия ведения бизнеса для фермеров. В частности, сужение льготы для доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции с 2 га до 0,5 га, установление минимального налогового обязательства в размере 5% от нормативной денежной оценки земли (НПО), что увеличивает нагрузку на легальный агробизнес. А также наделение органов местного самоуправления полномочиями без всяких доказательств, большинством голосов местных депутатов определять то или иное лицо виновным в самостоятельном захвате земельного участка”, – перечислил политик.

Он подчеркнул, что поправки можно внести до завтрашнего дня.

“До 15 июля существует возможность внести поправки в принятый в первом чтении законопроект №5600, который существенно усиливает налоговое давление на большинство сфер экономики и усложняет работу фермеров. Нужно отменить ряд убийственных нововведений и защитить фермеров”, – заявил Палатный.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады

31.10 / Google запускает новый VPN-сервис

01.09 / Трамп опроверг слухи о перенесенных микроинсультах

29.05 / Минская группа ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан к немедленной деэскалации

22.11 / Зимой части французов грозит блэкаут из-за проверок АЭС на фоне пандемии

10.07 / Госдеп США объявил о получении просьбы властей Гаити о вводе войск

11.12 / Топ-чиновница Гоструда и депутат “Слуги народа” придумывали фейковые доносы на предпринимателей – “Слідство.Інфо”

24.07 / Арбитраж ВТО принял сторону РФ в споре с ЕС

21.02 / Россия и Китай могут построить совместную лунную базу

22.04 / ФБР задержало мужчину, участвовавшего в штурме Капитолия, благодаря программе распознавания лиц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика