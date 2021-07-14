Палатный: “УДАР Виталия Кличко” предложил в налоговый законопроект изменения, которые защищают фермеров

“Нужно изъять изменения, которые существенно ухудшают условия ведения бизнеса для фермеров. В частности, сужение льготы для доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции с 2 га до 0,5 га, установление минимального налогового обязательства в размере 5% от нормативной денежной оценки земли (НПО), что увеличивает нагрузку на легальный агробизнес. А также наделение органов местного самоуправления полномочиями без всяких доказательств, большинством голосов местных депутатов определять то или иное лицо виновным в самостоятельном захвате земельного участка”, – перечислил политик.

Он подчеркнул, что поправки можно внести до завтрашнего дня.

“До 15 июля существует возможность внести поправки в принятый в первом чтении законопроект №5600, который существенно усиливает налоговое давление на большинство сфер экономики и усложняет работу фермеров. Нужно отменить ряд убийственных нововведений и защитить фермеров”, – заявил Палатный.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

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