Зеленский неприятно удивлен решением Верховного Суда о признании незаконным указа об увольнении Тупицкого – спикер

“Президент Украины неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Мы считаем, что это решение не в пользу лично господина Тупицкого, а скорее в польщу старых порядков в судебной системе Украины”, – сказал он.

По словам Никифорова, Зеленский сейчас “активно пытается” реформировать судебную ветвь власти, и подтверждением этому является принятый 14 июля во втором чтении закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия”, а также принятый 13 июля с предложениями президента закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

“Это революционные законопроекты, которые позволят впервые за 10 лет провести основательную и настоящую реформу судебной системы Украины. Ее представители это чувствуют и сопротивляются. Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к стерну КСУ, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы Владимира Зеленского и оставить старые схемы. Но запрос на справедливость и верховенство права является одним из основных как в украинском обществе, а также является ключевым требованием западных, международных капиталов для инвестиций в украинскую экономику. От этого – без преувеличения – зависит наше будущее”, – сказал он.

Спикер напомнил, что у президента есть 30 дней, чтобы обжаловать это решение, и “он этим непременно воспользуется”.

“Законы о ВСП и ВККС будут работать, а господина Тупицкого ждут свои суды за его преступления”, – заявил Никифоров.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1139366036542704/

Контекст:

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 року № 124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований (ГБР) отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

Дело Тупицкого сейчас рассматривает Подольский райсуд Киева. Ходатайство по мере пресечения рассматривал Печерский районный суд, Тупицкий несколько раз не приходил на заседания, прокуратура ходатайствовала о принудительном приводе, а сам он объяснял свои неявки состоянием здоровья и утверждал, что не уклоняется от присутствия на заседаниях суда.

Тупицкий 8 июня заявил, что “чист перед судом” и не будет скрываться от следствия.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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