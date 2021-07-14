 

Сергей Бурунов стал новым ведущим приключенческого шоу «Форт Боярд»

14.07.2021, 17:38, Разное
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Пресс-служба канала СТС пояснила о том, что звезда «Содержанок» Сергей Бурунов стал ведущим шоу «Форт Боярд». Съемки приключенческой программы стартовали сегодня, 14 июля, во Франции.
Актер заменил Сергея Шнурова, который ранее выступал в роли ведущего телепроекта. Сергей Бурунов очень удивился, когда ему поступило предложение о сотрудничестве такого рода. Для него эта большая честь, так как шоу «Форт Боярд» артист знает с самого детства. По словам знаменитости, он не будет копировать прежних ведущих, так как хочет привнести в программу что-то свое. Ставку звезда сериала «Содержанки» делает на свое чувство юмора.

Чтобы съемочная группа смогла въехать во Францию, понадобились специальные разрешения. Все были отправлены на десятидневный карантин. В минувшем году съемки «Форта Боярд» вынуждены были отменить из-за локдауна. В приключенческом шоу зрители смогут увидеть Юлию Михалкову, Аристарха Венеса, Прохора Шаляпина, Карину Кросс, Дану Борисову, Валю Карнавал, Кирилла Колесникова, Владимира Селиванова и других известных личностей.

Источник: riafan.ru



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