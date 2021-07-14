 

NASA финансирует три проекта по разработке ядерных космических двигателей

14.07.2021, 17:38, Разное
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NASA совместно с Министерством энергетики финансирует сразу три перспективных проекта по разработке ядерных космических двигателей. Их планируется использовать в будущих кораблях и для более эффективного расхода топлива при преодолении больших расстояний.
Контракты на год заключили через Национальную лабораторию Айдахо, где каждый из претендентов получил по 5 млн долларов. Эти средства заложены в бюджете NASA на 2021 год и позволят сразу трём компаниям заниматься разработкой необходимых агентству технологий. Первой является BWX Technologies Inc. из Линчбурга. Второй представитель гонки – General Atomic Electromagnetic System из Сан-Диего, а замыкает тройку лучших корпорация Ultra Safe Nuclear Technologies из Сиэтла. У всех имеется своё видение нового двигателя. Неизменной основой является компактность и топливо, которым выступает низкообогащённый уран.

Ядерные тепловые космические двигатели представляют собой более разумную альтернативу химическим. Принцип их действия основывается на создании реактивной тяги путём выхлопных газов из оболочки самой установки, где компактный реактор деления будет нагревать водород и выталкивать его через сопло. В теории это позволит увеличить эффективность в 5-7 раз. При подсчёте соотношения массы к мощности возникают трудности, так как самые скромные цифры говорят о превосходстве почти в 10 тыс. раз, превосходя таким образом даже электрические силовые установки.

Источник: www.atomic-energy.ru



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