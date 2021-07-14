 

Тимати поблагодарил Алену Шишкову за длинные ноги их общей дочери

14.07.2021, 17:38, Разное
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Рэпер Тимати опубликовал в своем микроблоге Instagram снимок со старшей дочерью Алисой. Он отметил, что у наследницы очень длинные ноги, за что он благодарен ее матери – модели Алене Шишковой.
Подписчики поддержали музыканта, а также отметили, что Алиса растет настоящей красоткой. Многие написали, что дочь больше похожа на модель, чем на Тимати. Рэпер ушел от Алены Шишковой почти сразу после рождения ребенка. Недавно его экс-возлюбленная Анастасия Решетова призналась, что была в тот период любовницей артиста. Пара встречалась больше года в то время, когда модель носила под сердцем Алису.

Несмотря на болезненное расставание, Алена Шишкова общается с Тимати ради ребенка. Кроме этого, она даже участвовала в совместной фотосессии вместе с Анастасией Решетовой. Ради рекламной съемки бывшие девушки рэпера притворились подругами.



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