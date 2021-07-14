 

Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии

14.07.2021, 17:32, Разное
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Ежегодно в России с 1-ого августа осуществляется перерасчет страховых прав, который выражается в индексации пенсионного пособия. В результате пособие работающих пенсионеров немного увеличивается, однако на большой рост страховой пенсии надеяться все равно не стоит.

Если в прошлом году максимальная прибавка составила 279 рублей, то в текущем году эта цифра выросла до 297 рублей. Однако во многих случаях рост пособия будет еще меньше – все зависит от заработной платы пенсионера. Важно оговориться, что прибавку получают именно те граждане, которые, уже будучи на пенсии, в 2018 году продолжали официально работать. Прибавку в 297 рублей смогут получать те россияне, чьи зарплаты составляли не менее 30 тысяч рублей.

Напомним, что до 2016 года пособие работающих пенсионеров индексировалось дважды в год: в начале периода – на уровень инфляции, а в середине происходил перерасчет страховых прав. Теперь же первая индексация касается только неработающих пенсионеров – как сообщила “КП”, каждый год их пенсии увеличиваются примерно на 1000 рублей.

Ранее “Дни.ру” писали о том, как будет меняться размер пенсий россиян в ближайшие несколько лет: к 2024 году страховые пенсии могут превысить сумму в 20 тысяч рублей.



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