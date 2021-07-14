Мнение: О внезапно хороших новостях из России

Нет никакого смысла это скрывать. Всё равно ведь народ узнает. Поэтому – лучше сейчас, честно и первым…

Да и новость – очень даже хорошая. Где-то даже радостная и внушающая гордость за страну. За президента и правительство. За руководящую и направляющую партию «Единая Россия». За правильных бизнесменов Тимченко-Сечиных-Миллеров и прочих Ротенбергов. Их общими, непрестанными и непрерывными усилиями… жизнь в России с каждым днём становится всё краше, лучше, богаче, сытнее.

Что подтверждает всезнающая #статистика.

По данным Росстата, полученным в рамках «Комплексного исследования условий жизни населения», на сегодняшний день 75,7% россиян испытывают финансовые проблемы той или иной степени остроты. Так, каждая 12-я семья (8,5%) не имеет возможности купить жизненно важные лекарства, такая же доля и тех, у кого не хватает денег на приобретение новой одежды по мере износа старой. Каждая шестая семья (16,7%) не в состоянии покупать фрукты за исключением сезона, когда они дёшевы, каждая вторая – заменить мебель (49,1%), съездить в отпуск (48,6%) и в принципе оплатить любые неожиданные расходы (51,2%).

Нет, вы не поняли… Это совершенно потрясающее улучшение уровня жизни российских граждан! Потому что, по данным того же Росстата, в 2018 году концы с концами едва сводили 79,5% семей, а в 2016-м году – 84,6%. А теперь – всего лишь три четверти…

Так что не надо грязную воду лить на мельницу врагов! Жизнь в России с каждым днём всё лучше и лучше. Просто надо лучше работать. Вот самые работящие семьи даже в коронакризисный период добились впечатляющих успехов: за прошлый год год состояние российских миллиардеров из списка Forbes выросло с 25% до 35% от ВВП России. Об этом сообщила самая официальная «Российская газета». То есть, инфа 100% достоверна. И пусть неудачники плачут крокодильими слезами.

Вообще же #Россия традиционно сильна скромностью. Средней российской семье двух взрослых для нормальной жизни нужно всего-то ничего: минимум 60,9 тыс. руб. в месяц. Для семей с детьми фактическая «черта», отделяющая условно нормальную жизнь от бедности, – 80,9 тыс. руб. Если же в семье ребёнок-инвалид, то субъективный прожиточный минимум достигает 88,4 тыс. руб. При этом средний душевой доход Росстат оценивает примерно в 33 тыс. руб., а среднюю зарплату – выше 50 тыс. руб. Иными словами, «в среднем» россияне живут совсем не бедно и зазря на жизнь жалуются. Не ценят улучшений, которые с ними приключились.

Может, пора уже сажать таких жалобщиков за клевету на Великую Россию и её бессменного руководителя, отца и благодетеля? Доколе же можно терпеть их нытьё и очернительство? И вообще, в #СССР безработица и нищета считались уголовным преступлением, так может, пора уж возродить, коли всё равно туда идём?

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