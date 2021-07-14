«Ответственность за детей несу я»

Директору школы в Гатчинском районе Ленобласти, отказавшемуся принимать некачественный ремонт здания в 36,2 млн рублей, грозят увольнением.

Несговорчивый руководитель Лукашевской средней школы 44-летний Максим Миронков не испугался расправы. Более того, пояснил о возможных фактах коррупции в районной системе образования. Конфликт вышел не только за стены учебного заведения, но и за пределы Гатчинского района. Информацией заинтересовалась прокуратура и следственные органы. Сейчас идет прокурорская проверка, нагрянула комиссия из правительства Ленобласти, расследуется уголовное дело.

Пришли и ахнули

Единственная школа в поселке Лукаши не откроет двери для 300 учеников в день знаний — сегодня это неохотно признают не только строители, но и районные чиновники. Ремонт, начавшийся здесь прошлой осенью, должен был завершиться 30 июня. Однако на данный момент, даже по самым оптимистичным оценкам, в здании выполнено чуть больше 50% работ. Точные сроки ввода в строй учебного заведения сейчас назвать не может никто.

— В прошлом году от своих учителей мы узнали, что наша школа пройдет реновацию по госпрограмме, после чего станет единственным в области сельским лицеем, — рассказала «Новой» Диана Жукова, выпускница Лукашевской школы. — Но в реальность этих перспектив верилось с трудом.

Скепсис старшеклассники испытывали не зря. Родители лукашевских школьников, весь прошлый год возившие детей на учебу в соседний поселок Коммунар (8 км от Лукашей) и с нетерпением ждавшие окончания ремонта в родной школе, в начале июля пережили шок, когда увидели результаты «реновации».

Ремонт в Лукашевской средней школе. Фото: Михаил Масленников / для «Новой»

— Мы готовились отмывать классы, вешать шторы, расставлять парты, — говорит Виктория Максимова, представитель родительского комитета Лукашевской школы, — а вошли в здание и ахнули!..

Трещины в полу и несущих стенах, сквозные дыры, через которые видно улицу, залитый водой подвал, отсутствие необходимых санитарных сливов в санузлах, черная плесень на стенах и потолках, — это лишь то, что сразу бросилось в глаза. Позже выяснилось, что в здании не заменены инженерные сети и электропроводка, не проведена гидроизоляция, не хватает денег на закупку оборудования и т.д.

Строители-победители

В 2020–2021 годах в программу реновации «Современное образование Ленинградской области» включили 5 учебных заведений в Гатчинском районе: лицей № 3 в Гатчине, школа № 2 в поселке Коммунар, школы в поселках Вырица, Дружная Горка и Лукаши. Изначально на модернизацию здания Лукашевской средней школы (1963 года постройки) и оснащение его мебелью и оборудованием (не только компьютерами и интерактивными досками, но также техникой для кухни, включая посудомоечную машину) планировалось выделить из областного и районного бюджетов 83 млн рублей. Однако, как объясняют гатчинские чиновники, в процессе согласований сумма сократилась до 36,2 млн рублей. В итоге часть необходимых работ была исключена из сметы. Полбеды, если бы в жертву принесли только посудомойку, но секвестирование в два с лишним раза коснулось и тех статей расходов, которые сокращать было в принципе нельзя.

На конкурс по реновации Лукашевской средней школы 5 организаций, обладающих очень разными ресурсами и опытом. Еще год назад дальновидные наблюдатели задумались: почему выиграло борьбу АО «Ремспецтех»? Эта петербургская компания, зарегистрированная в 2009 году, мало известна на строительном рынке города и области. За 12 лет работы она получила всего три госконтракта (Лукаши — один из них). По данным «СПАРК», по итогам 2020 года чистая прибыль АО «Ремспецтех» составила 18 тысяч рублей. Реновация школы в Лукашах в прошлом году вообще была единственным контрактом предприятия.

В столовой Лукашевской школы. Фото: Михаил Масленников / для «Новой»

АО «Ремспецтех» заключило субподрядные договоры на проектирование и другие работы с компанией «Инком Проектирование» и ИП Артемом Захаровым.

По информации «СПАРК», Захаров — очень востребованный подрядчик в Гатчинском районе. В 2020–2021 годах он получил госконтракты на выполнение ремонтных работ в гатчинском лицее № 3, в Сиверской гимназии, в Никольской, Кобраловской, Кобринской, Лукашевской школах.

Артем Захаров не только преуспевающий бизнесмен, но еще и помощник депутата областного ЗакСа от «Единой России» Сергея Коняева.

Обо всех этих странных совпадениях Максима Миронкова в рамках уголовного дела уже допросили в районном следственном управлении.

Как выяснила «Новая», ремонтируемые в настоящее время школы в Коммунаре и Вырице имеют шанс начать учебный процесс 1 сентября. А школа в Дружной Горке и лицей № 3 в Гатчине сегодня находятся примерно в той же стадии «реновации», что и учебное заведение в Лукашах. Однако там директора не ропщут и от общения с журналистами без санкции районного комитета по образованию воздерживаются.

«Халтура, сэр»

Директор Лукашевской школы с января начал предъявлять претензии к качеству работ АО «Ремспецтех». Привлекал к проверкам контролирующие организации и Ростехнадзор. Но тщетно.

Председатель Гатчинского комитета по образованию Елена Глыбина, по словам Миронкова, на все его доводы в течение полугода отвечала: «Это несущественные замечания, которые подрядчик может устранить впоследствии, главное — не разрывать контракт, продолжать работу».

В апреле Максим Миронков не выдержал: из своего кармана заплатил 40 тысяч рублей профильной организации за проведение в школе экспертизы систем вентиляции и электроснабжения. Неудовлетворительные выводы специалистов стали последней каплей.

Директор Лукашевской средней школы Максим Миронков в своем кабинете. Фото: Михаил Масленников / для «Новой»

— Работать с этим подрядчиком нельзя, — убежден директор. — Все работы им выполнены халтурно. Покрасили стены, потом вдруг вспомнили, что нет выключателей, начали штробить по свежевыкрашенным стенам, чтобы проложить кабели. Не устранили плесень, а закрасили ее и сверху кое-как налепили плитку. Стены не выровняли, местами они отклоняются на 2-3 сантиметра. Гидроизоляцию фасадов не сделали. Сейчас стройку нужно останавливать и приглашать специалистов оценивать промежуточные результаты. С учетом того, что прошло время, и цены на многие материалы выросли, нужно расторгать контракт и объявлять новый аукцион. По предварительным выводам независимых экспертов, раньше 1 сентября 2022 года школа не может быть сдана.

В начале июля Миронков отказался принимать у подрядчика работы и оплачивать их.

— Я известил районный комитет по образованию: без проверок и экспертиз ничего принимать не буду и больше ни один документ по реновации не подпишу, — говорит руководитель учебного заведения. — Ответственность за детей несу я, поэтому должен быть уверен на 200 процентов, что в здании ничего не отвалится, не замкнет и т.д.

Молчи или уходи

Не прошло и недели, как Миронкова, по его словам, поставили перед выбором: либо он подписывает все, что требуют, либо уходит с должности.

— Мне позвонил человек из областного комитета по образованию, которого я давно знаю, и передал, что мне рекомендуют уйти самостоятельно. Сказал, что решение принято на самом верху, мне все равно не дадут здесь работать.

Но если я не буду поднимать шум, уволюсь по-тихому, мне сохранят чистую трудовую книжку и не станут препятствовать в дальнейшем трудоустройстве.

А если нет, то уволят по статье, с которой в Ленинградской области больше никуда работать не возьмут.

Областная администрация в конце прошлой недели поспешила опровергнуть угрозы, поступившие в адрес Миронкова. «Из областного комитета по образованию никто директору не звонил и звонить не мог, так как контракт на трудоустройство у директора школы заключен с Гатчинским районом, они и являются нанимателем», — уточнила пресс-служба губернатора Ленобласти.

Опальный руководитель говорит, что последние события довели его до предынфарктного состояния, поэтому на днях, по настоянию врачей, он взял больничный. Его место тут же занял человек — и.о. директора школы Анастасия Крылова, полностью разделяющая взгляды Елены Глыбиной и с легкостью подписывающая за Миронкова все необходимые документы.

Коридор лицея №3 в Гатчине. Фото предоставлено Максимом Миронковым

Но рано или поздно директор вернется на работу. В своей дальнейшей судьбе он практически уверен:

— Меня уволят, найдут причину. С голода не умру и семью прокормлю: есть военная пенсия, я читаю лекции в университетах (у Миронкова два образования, педагогическое и экономическое. — Н. П.). Кроме того, мне уже поступают предложения по работе от частных школ в Петербурге. Судиться за справедливость и восстановление в Лукашевской школе потребует много нервов и здоровья. Я не уверен, что хочу их тратить на это.

Директор не скрывает разочарований, которые открылись ему за два года руководства учебным заведением:

— Главное, что меня поразило в системе образования, — то, как тут выстроена и крепко держится вертикаль страха. Все боятся всех: ученик — учителя и директора, учитель — директора и чиновников, директор — всех, кто выше него по должности. По движению брови начальства подчиненные готовы выполнять любые указания. Я не готов.

«Мы пропадем»

— Миронков — человек с мозгами, он не пропадет, — выражает общее мнение представительница родительского комитета Лукашевской школы Милана Гусева. — Мы без него пропадем! Следом за ним готовы уйти две трети педагогов. С кем останутся наши дети? Только с приходом Миронкова в школу два года назад удалось прекратить продажу наркотиков. Не секрет, что у нас в поселке много сложных детей. Это первый директор, к которому всегда можно прийти и решить любой вопрос.

Милана Гусева, представительница родительского комитета Лукашевской школы, показывает мокрые стены в школе: нет гидроизоляции фасадов. Фото: Михаил Масленников / для «Новой»

В Лукашевской школе учились и местные дети, и школьники из ближайших деревень: Бор, Горки, Вяхтелево, Вярлево. Родители учеников от отчаяния на днях отправили письмо Владимиру Путину: «На начало июля мы остались без отремонтированного здания, без денег на закупку оборудования, без перспектив повести детей в родную школу 1 сентября. Для нашего небольшого поселения это катастрофа!.. Мы возмущены тем, что администрация и комитет по образованию Гатчинского района всячески препятствуют директору школы навести порядок на стройке. Миронков фактически отстранен от управления строительным процессом, хотя заказчиком по контракту выступает администрация школы».

Но письма Путину родителям показалось недостаточно. 16 июля самые активные мамы едут в Москву на личный прием в администрацию президента.

Между тем на ситуацию в Лукашах уже обратили внимание надзорные органы. 9 июля Гатчинская городская прокуратура начала проверку исполнения контракта по реновации.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдения бюджетного законодательства, законодательства о закупках, а также оценка действий ответственных должностных лиц, — сказала «Новой» Маргарита Швецова, старший помощник прокурора Ленинградской области по взаимодействию со СМИ.

Накануне следственное управление МВД по Гатчинскому району возбудило уголовное дело по факту хищения более 500 тысяч рублей, предназначавшихся на ремонт Лукашевской средней школы. Круг подозреваемых пока не определен.

Елена Глыбина,

председатель комитета по образованию Гатчинского района

— У нас задача — открыть школу к 1 сентября. Задержка с окончанием ремонта все-таки будет, но не фатальная: не месяцы, не недели, а буквально считаные дни. Подрядчик продолжает работать, это самое главное. Мы со своей стороны тоже готовы всячески содействовать, оказывать административную помощь, которая потребуется. У директора школы задача другая — наказать подрядчика, снять главу комитета по образованию. Это уже не работа, это — политика.

Анатолий Сушинский,

генеральный директор АО «Ремспецтех»

— Директор школы препятствует нам, он хочет, чтобы вся проектная документация прошла экспертизу. Законодательство этого не требует. Экспертиза не нужна. Претензии директора тормозят все работы. Однако все его замечания, как и замечания родителей — смехотворные. Действительно кое-где есть косяки рабочих, но мы готовы их исправить. До 1 сентября завершить ремонт мы не успеем, к сожалению.

Нина Петлянова

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