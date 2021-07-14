 

Канны-2021: Коко Роша, Изабель Юппер и другие на премьере фильма “Голос любви”

14.07.2021, 17:00, Разное
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Вчерашний день, особенно по сравнению с понедельником, был не самым богатым на звездные премьеры. Во Дворце фестивалей и конгрессов показали несколько региональных кинолент, в числе которых была работа французского режиссера Валери Лемерсье “Голос любви” (Aline, The Voice Of Love). Премьеру посетили модель Коко Роша, актриса Изабель Юппер, Изабели Фонтана и другие.

Модель Ноэль Капри Берри, например, выделялась в ярко-желтом пышном платье в пол, тогда как Коко Роша, ставшая в прошлом ноябре мамой в третий раз, выбрала наряд глубокого винного оттенка, дополнив его футуристичной прической из косичек. Бразильская супермодель Изабели Фонтана вышал на красную ковровую дорожку в полупрозрачном платье, успанном стразами и камнями, с корсетом. А модель Роуз Бертрам вышла к фотографам в белом платье со шлейфом и в перчатках в тон.Коко Роша

Фильм “Голос любви” рассказывает о продюсере, который находит в провинции девочку с уникальным голосом. Он считает, что у нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире.

Изабель ЮпперНоэль Капри БерриИзабели ФонтанаРоуз Бертрам



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