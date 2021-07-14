Украинцы-нарушители границы Грузии осуждены на четыре года

Два украинских яхтсмена и бывший охранник экс-президента Михаила Саакашвили, нарушившие границу Грузии, приговорены судом Батуми к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко и житель Грузии Михаил Батурин, бывший телохранитель Саакашвили, были задержаны в Аджарии в конце ноября прошлого года. Моторная яхта шла в сторону Турции.

Адвокаты оспорят этот приговор. Сторонники Саакашвили говорят о «политическом преследовании» яхтсменов.

Примечательно, что в конце этой недели в Батуми на традиционную международную конференцию должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский.