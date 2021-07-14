Общественная палата объявила конкурс на самое оперативное разоблачение фейков
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Общественная палата (ОП) РФ учредит конкурс на самое оперативное разоблачение фейков, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель рабочей группы по вопросам общественного контроля за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
«У нас несколько лет успешно работает в Общественной палате рабочая группа по борьбе с фейками. Я думаю, что в этом году мы учредим конкурс для наших подписчиков в социальных сетях на самый интересный фейк и самое оперативное реагирование и разоблачение фейков», – сказал Малькевич в ходе круглого стола, посвященного нововведениям сентябрьских выборов и общественному контролю за ними, информирует ТАСС. По его словам, сейчас прорабатываются правила этого конкурса.
Как отметил Малькевич, фейки на выборах стали большой проблемой, Общественная палата будет с ними вновь системно бороться. «Были фейки на голосовании по поправкам в конституцию, в единый день голосования в прошлом году. В этом году вся эта история продолжается», – сказал Малькевич.
По его словам, ОП пытается «эту ситуацию профилактировать». «В частности, договорились с общественной палатой и избиркомом Санкт-Петербурга о проведении очень серьезного обучающего семинара для журналистов и членов УИК по медиаграмотности, по профилактике фейкозависимости», – сказал Малькевич, добавив, что такой формат будет предложен и другим регионам.
Ранее член комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Сети за неделю зафиксировано более чем 300 случаев распространения недостоверных сведений (фейков) о грядущих выборах в Госдуму.
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