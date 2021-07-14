Общественная палата объявила конкурс на самое оперативное разоблачение фейков

Общественная палата (ОП) РФ учредит конкурс на самое оперативное разоблачение фейков, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель рабочей группы по вопросам общественного контроля за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

«У нас несколько лет успешно работает в Общественной палате рабочая группа по борьбе с фейками. Я думаю, что в этом году мы учредим конкурс для наших подписчиков в социальных сетях на самый интересный фейк и самое оперативное реагирование и разоблачение фейков», – сказал Малькевич в ходе круглого стола, посвященного нововведениям сентябрьских выборов и общественному контролю за ними, информирует ТАСС. По его словам, сейчас прорабатываются правила этого конкурса.

Как отметил Малькевич, фейки на выборах стали большой проблемой, Общественная палата будет с ними вновь системно бороться. «Были фейки на голосовании по поправкам в конституцию, в единый день голосования в прошлом году. В этом году вся эта история продолжается», – сказал Малькевич.

По его словам, ОП пытается «эту ситуацию профилактировать». «В частности, договорились с общественной палатой и избиркомом Санкт-Петербурга о проведении очень серьезного обучающего семинара для журналистов и членов УИК по медиаграмотности, по профилактике фейкозависимости», – сказал Малькевич, добавив, что такой формат будет предложен и другим регионам.

Ранее член комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Сети за неделю зафиксировано более чем 300 случаев распространения недостоверных сведений (фейков) о грядущих выборах в Госдуму.