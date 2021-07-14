 

Кабмин создал “Украинский ветеранский фонд” и выделил средства для создания электронных сервисов для ветеранов

14.07.2021, 16:50, Новости дня
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“Фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, повышения их профессионального и образовательного уровня и ведения предпринимательской деятельности”, – сказал глава правительства.

Кабмин также выделил средства для создания в Украине новых электронных сервисов для ветеранов – Единого госреестра ветеранов войны и Электронного кабинета ветеранов.

“Создание новой цифровой инфраструктуры позволит оптимизировать и интегрировать информацию. Например, по льготам и программ для ветеранов, которыми они пользуются или смогут пользоваться”, – отметил Шмыгаль.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Министерства по делам ветеранов, в Украине насчитывается 787 тыс. участников боевых действий, из них примерно 407 тыс. – это участники боевых действий на Донбассе. “Из них процентов 80 и далее проходят военную службу в различных силовых структурах нашего государства. То есть остается примерно 200–250 тыс. участников боевых действий, которые в настоящее время являются ветеранами”, – говорил в мае заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун.

Он отмечал, в Украине работают над созданием электронного реестра участников боевых действий, в него будут имплементированы 16 электронных реестров других органов центральной исполнительной власти.

Пилотный проект сервиса по обслуживанию ветеранов войны на Донбассе и членов семей погибших “Прозрачный офис”, который будет предоставлять более 400 услуг, впервые запустили в июне в Житомире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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