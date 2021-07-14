 

В Черниговской области поезд сбил человека. Железнодорожное движение приостановлено

14.07.2021, 16:50, Новости дня
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“В 15.00 в полицию поступило сообщение, что поезд сообщением Чернигов – Ивано-Франковск сбил человека. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, бросившись под поезд”, – говорится в сообщении.

В полиции проинформировали, что до окончания проведения следственных действий движение поездов на этом участке через станцию Колычевка приостановлено.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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