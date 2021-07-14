В Черниговской области поезд сбил человека. Железнодорожное движение приостановлено
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“В 15.00 в полицию поступило сообщение, что поезд сообщением Чернигов – Ивано-Франковск сбил человека. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, бросившись под поезд”, – говорится в сообщении.
В полиции проинформировали, что до окончания проведения следственных действий движение поездов на этом участке через станцию Колычевка приостановлено.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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