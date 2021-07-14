 

Ученые: Грязный воздух снижает успеваемость в раннем подростковом возрасте

14.07.2021, 16:46, Разное
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Ученые, представляющие Колумбийский университет, изучили влияние повышенного уровня загрязнения воздуха на успеваемость детей. Этот факт сказался на академической успеваемости у ребят в раннем подростковом возрасте.
Дети, которые живут в местности с загрязненным воздухом, сталкиваются со снижением контроля. Согласно данным ученых, у них возникают проблемы с пониманием прочитанного текста, орфографией и математическими навыками. Как отметила доктор Эми Марголис, дети с плохим контролем обычно странно реагируют на вещи, привычные для всех остальных.

Данное исследование не единственное в области изучения влияния грязного воздуха на успеваемость детей. Снижение уровня загрязнения поможет повысить успеваемость ребят в раннем подростковом возрасте.

Источник: medikforum.ru



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