Ученые: Грязный воздух снижает успеваемость в раннем подростковом возрасте

Ученые, представляющие Колумбийский университет, изучили влияние повышенного уровня загрязнения воздуха на успеваемость детей. Этот факт сказался на академической успеваемости у ребят в раннем подростковом возрасте.

Дети, которые живут в местности с загрязненным воздухом, сталкиваются со снижением контроля. Согласно данным ученых, у них возникают проблемы с пониманием прочитанного текста, орфографией и математическими навыками. Как отметила доктор Эми Марголис, дети с плохим контролем обычно странно реагируют на вещи, привычные для всех остальных.

Данное исследование не единственное в области изучения влияния грязного воздуха на успеваемость детей. Снижение уровня загрязнения поможет повысить успеваемость ребят в раннем подростковом возрасте.

Источник: medikforum.ru