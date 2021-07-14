Анализ крови может помочь отследить эволюцию коронавируса

Ученые установили, что отследить эволюцию коронавируса поможет анализ крови. Он определяет количество клеток белка АСЕ2, которые образуются в результате тесного взаимодействия с инфекцией. По словам исследователей, этот метод может быть довольно эффективным и простым в мониторинге развития COVID-19.

Научная работа проводилась в самом начале пандемии коронавируса. Результаты наглядно показали, что у испытуемых с инфекционным заболеванием, которое находится в наиболее острой фазе, в плазме крови снижались уровни полноразмерного белка АСЕ2. Этот элемент в организме связывает патогены для проникновения внутрь. Также в плазме пациента при данных условиях стремительно растет уровень фрагмента АСЕ2 с маленькой молекулярной массой. Все это происходит на фоне взаимодействия с вирусом.

Исследователи отследили, что выявленные аномальные уровни АСЕ2 и усеченные белки после выздоровления возвращаются к норме.

Источник: glas.ru