Ученые обнаружили в кольцах деревьев свидетельства доисторической солнечной бури

Группа учёных обнаружила в кольцах многовековых деревьев остатки мощной доисторической солнечной бури. Она длилась несколько лет и повлияла на всю поверхность Земли.

В спокойном состоянии атмосфера планеты защищает всё живое от губительного солнечного излучения. Во время вспышек активности некоторые частицы всё же проходят через естественный щит Земли, что проводит к сбоям в работе электроники и ухудшению самочувствия живых существ. Помимо этого, солнечные бури запускают цепную реакцию в слоях атмосферы, которая образует атом углерода-14. Он может накапливаться в древесине и, при анализе колец, можно увидеть точное время и активность вспышек на Солнце.

Для своей работы авторы исследования воспользовались древесным материалом из Калифорнии, Финляндии и Швейцарии. В лаборатории учёные обнаружили углерод-14 и установили, что между 5411 и 5410 годом до н.э. случилась мощнейшая солнечная буря. Содержание вещества в атмосфере увеличилось на 0,6% и продержалось таким в течение нескольких лет. После этого всплеск меньшей силы произошёл в 660 году до н.э. Последняя мощная солнечная буря, согласно данным из древесины, датируется 992-993 годом.

Новые данные позволяют определить, что даже в доисторический период 11-летний солнечный цикл оставался неизменным. Это позволит более точно прогнозировать будущие вспышки на Солнце. В частности, которые должны произойти в ближайшем будущем, так как сейчас спокойная фаза звезды подходит к концу, и её активность постепенно повышается.

Источник: mir24.tv