“Лидер России” Дарья Гриц получила высокую должность в университете “Сириус”

Образование в “Сириусе” основано на передовых исследованиях и тесной связи с индустрией. Ядром университета являются научные центры под руководством ученых с мировым именем.

На новой должности Гриц предстоит подбирать в исследовательскую команду университета первых магистрантов и аспирантов. Они будут участвовать в проектах в области генетики, математики, когнитивных исследований, искусственного интеллекта.

Гриц родилась в 1991 году в Санкт-Петербурге. В 2015 году окончила Международный институт управления МГИМО по специальности “Государственное и муниципальное управление”, затем получила степень магистра и защитила диссертацию по госуправлению. В 2021 году окончила программу кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

В сфере образования Гриц работает уже 10 лет. До назначения в “Сириус” она была директором по работе с университетами в SkillFactory.

По ее словам, конкурс “Лидеры России” учит мыслить горизонтом в 10-20 лет, что позволяет четко ставить цели и не отклоняться от них.

“Участие в конкурсе дает возможность познакомиться с “заряженными” амбициями людьми, которые формируют сплоченное сообщество и остаются на связи даже после завершения конкурса. Для меня конкурс стал важным и мощным импульсом к развитию”, – сказала Гриц.

За три сезона конкурса “Лидеры России” высокие должности получили более 300 человек. Шесть из них стали заместителями федеральных министров.