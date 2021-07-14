Площади у Рижского вокзала благоустроят

Масштабные столичные транспортные проекты меняют Москву в лучшую сторону. Например, на базе Рижского вокзала будет создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в столице. Он объединит Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, а также три Московских центральных диаметра: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

Помимо этого, здесь планируется построить новую железнодорожную платформу “Рижская” с конкорсом. Пассажирам будет удобно переходить на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро, строительство которой продолжается в настоящий момент.

Территория возле Рижского вокзала площадью 70 гектаров будет благоустроена. Около входа на вокзал появятся стоянки такси и велосипедные парковки. Для удобства пассажиров сделают навесы, которые защитят их от осадков.

Также приведут в порядок все инженерные коммуникации. Построят сети дождевой канализации и наружного освещения. На территории у вокзала высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

На подходах к Рижскому вокзалу сделают четыре пешеходные дорожки. Кроме того, планируется реконструкция 2-й Мытищинской улицы и строительство участка в районе съезда с Крестовского путепровода на Водопроводный переулок.

Напомним, в прошлом году на реконструкцию закрылась станция метро “Рижская” Калужско-Рижской линии. Пока поезда проезжают ее без остановки. Работы должны завершится в конце лета.

В течение года специалисты занимались установкой четырех современных эскалаторов (раньше их было три) и реставрацией вестибюля (восстановлением исторического облика). Увеличение числа эскалаторных лент должно повысить на треть пропускную способность станции.

Кстати, на прошлой неделе после реконструкции открылась станция “Смоленская” Арбатско-Покровской линии. Станция была закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года, поезда проезжали ее без остановки.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о благоустройстве территории возле станции МЦД Окружная. Там появятся велопарковки, стоянки такси, остановки наземного транспорта с отстойно-разворотным площадками.