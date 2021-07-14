Около 6% детей страдает постковидным синдромом после заражения — международный обзор



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Отчет Университета Калгари был представлен на заседании Европейского конгресса клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, передает веб-ресурс для врачей Medscape. Ученые отметили, что на сегодняшний день распространенность постковидного синдрома у детей по разным данным варьируется от 0% до 67%, и собрать точные данные очень сложно в первую очередь из-за отсутствия последовательного определения этого заболевания.

Чтобы получить максимальные полные данные, специалисты проанализировали 41 исследование со всего мира, в которых изучались длительные симптомы COVID-19 у педиатрических пациентов. В выборку были включены медицинские карты более 10,5 тысяч детей из 10 стран, в том числе из США, Канады, Индонезии, государств Латинской Америки и Западной Европы.

Ученые сосредоточились на респираторных, неврологических и психоповеденческих долгосрочных симптомах у детей спустя 14, 30 и 90 дней после заражения. Результаты показали, что в среднем от постковидного синдрома страдают около 6% переболевших детей. Педиатрические пациенты, которые перенесли умеренное или тяжелое течение COVID-19 и нуждались в неотложной помощи, более уязвимы сравнению с теми, кто перенес инфекцию легко — 9,8% против 4,6%. Если у ребенка при госпитализации с COVID-19 было не меньше семи симптомов заболевания, вероятность развития у него долгосрочных последствий в четыре раза выше по сравнению с детьми с меньшим количеством симптомов.

Наиболее распространенными симптомами были повышенная температура, хроническая усталость, головная боль, судороги, продолжительная потеря вкуса и запаха, некоторые дети страдают от депрессии и тревожности. Анализ данных также показал, что постковидному синдрому наиболее подвержены дети младше 1 года.

Авторы обзора подчеркнули, что тяжелое течение COVID-19 и постковидный синдром встречаются у детей реже, чем у взрослых, однако к этому надо относиться очень серьезно.