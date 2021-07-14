 

В России начали обманывать граждан с помощью оборонной промышленности

14.07.2021, 15:54, Разное
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Компания In4security, специализирующаяся на информационно безопасности, пояснила о новом виде мошенничества на территории России. Людей обманывают при помощи инвестиций в оборонную промышленность страны.
Для своих махинаций преступники используют часть достоверной информации, взятой непосредственно с сайтов государственных учреждений. Также имеется логотип Министерства энергетики России. Свои слова они подтверждают выдуманной цитатой президента Владимира Путина и описанием нескольких проектов в оборонной сфере государства, которых не существует в реальности. Гражданам же предлагается инвестировать свои средства для развития оборонной мощи страны с последующими выплатами. После получения средств мошенники перестают предоставлять информацию.

В In4security отметили, что похожий шаблон уже использовался при попытке преступников использовать в качестве основы инвестиции «Газпрома». Тогда все действия мошенников совпадали с нынешними. При детальном изучении сотрудникам компании удалось найти ещё несколько похожих сайтов, где предлагалось вложиться в оборонную промышленность России. Все они также действовали по одной и той же схеме и использовали аналогичные доказательства правдивости. Именно поэтому всех граждан просят более внимательно относиться к любой информации в Сети, особенно той, которая касается денежных средств.

Источник: lenta.ru



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