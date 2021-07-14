Анна Седокова в обтягивающем платье спровоцировала слухи о четвертой беременности

Популярная российская певица Анна Седокова, надев короткое яркое платье, спровоцировала слухи о беременности. В таком виде экс-солистка группы «ВИА Гра» предстала на новом ролике, который появился в социальной сети Instagram.

После просмотра видео фанаты сразу же решили, что Анна Седокова в скором времени станет мамой в четвертый раз. По мнению поклонников, за последнее время артистка заметно поправилась. Певица записала видео в стиле социальной сети TikTok. На нем исполнительница в алом коротком платье эффектно выходит на середину трассы, потом вытягивает руки перед собой и присаживается на корточки. Далее кадр быстро меняется на другой, где Седокова сидит за рулем элитного спорткара.

Поклонники на видео обратили внимание не на дорогостоящий автомобиль, а не фигуру знаменитости. Многие отметили, что у Анны Седоковой заметно округлился живот. Также у нее появились массивные бедра, пропала тонкая талия. В комментариях фанаты задали артистке вопросы о возможной беременности, но пока не получили ответа.

Напомним, что Анна Седокова вышла замуж в третий раз осенью прошлого года. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. Артистка уже воспитывает троих детей от разных отцов. У нее есть дочери Ангелина и Моника, а также сын Гектор.