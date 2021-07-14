Анна Хилькевич впала в депрессию после работы с Бузовой

Популярная российская актриса Анна Хилькевич пожаловалась на сильную усталость. Также она заявила, что находится в состоянии подавленности.

В социальной сети Instagram Анна Хилькевич обнародовала фотографию в черном костюме, сделанную на фоне бассейна. В описании к публикации артистка отметила, что даже не могла подумать, что устанет после красивых ежедневных пейзажей. В подобном состоянии звезда сериала «Универ» уже давно не находилась. Она предупредила, что не нужно удивляться ее блуждающему взгляду и трясущимся рукам. Артистка верит, что дома ее спасут муж и дети.

Подписчики Хилькевич считают, что все это время она находилась в Африке, где снималась в одном проекте с Даней Милохиным и Ольгой Бузовой. В скором времени шоу будет показано на телеканале ТНТ. Бузова является ведущей реалити, а Хилькевич, скорее всего, стала одной из звездных участниц.

Ольга Бузова рассказывала своим поклонникам, что приходится жить в суровых условиях. В Африке сейчас зима, а не лето. Днем бывает тепло, а ночью становится очень холодно. Гостиничные номера знаменитостей не отапливаются. В отдаленном городке, где проходят съемки, плохо ловит интернет, поэтому очень сложно связываться с родными.