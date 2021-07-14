Китай закупит у России школьные автобусы для перевозки двоечников

В ходе рабочего визита по регионам России министр образования Китая Ли Сянзянь посетил Курганский автобусный завод.

На предприятии он пообщался с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. В результате стороны подписали контракт на поставку в КНР 250 автобусов КАвЗ-3976 – модели, снятой с производства в 2012-м году и возрожденной по личному постановлению премьер-министра РФ.

Как отметил гость из Китая, использовать курганские автобусы будут прежде всего в сельской местности, а их пассажирами станут учащиеся с низкой успеваемостью. Он добавил, что хорошо знает эту модель, так как во времена своей учёбы в Советском Союзе ездил на этом транспортном средстве и «запомнил поездку на всю жизнь».

– Нынешняя молодёжь имеет много соблазнов. Она любит компьютеры, интернет, развлечения и не очень любит учиться. Руководство ЦК КПК полно решимости изменить эту пагубную тенденцию и мотивировать ребят грызть гранит науки. Поэтому необходимы наказания, но не превышающие границ гуманизма. В министерстве мы решили сделать бонус и возить отличников на комфортабельных автобусах. Двоечники не заслужили такого права. К сожалению, в КНР не производятся такие автобусы, которые позволили бы ощутить пассажирам такой уровень дискомфорта, поэтому мы обратились к дружественной нам стране. Мы надеемся на тесные контакты между государствами, – заявил Сянзянь.

Первая партия курганских автобусов отправится в КНР уже этой осенью. Контракт действует до 2025 года.

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