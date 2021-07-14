Мантуров назвал сроки поставок новых школьных автобусов и скорых

“Поставщики уже запустили технику в производство, первые поставки ожидаются в августе 2021 года сразу после утверждения перечня единственных поставщиков правительством РФ”, – отметил министр.

Для служб скорой помощи закупят автомобили на базе GAZelle NEXT, “Соболь”, УАЗ 128811, а также УАЗ 396223-02.

Для перевозки учащихся школ автомобильные производители поставят автобусы ПАЗ, УАЗ, “ГАЗель Бизнес” и GAZelle NEXT. Они будут как в стандартном, так и “северном” исполнении.

На закупки правительство выделяет 15,5 миллиарда рублей. Из них 10 пойдут на школьные автобусы, на скорые – 5,5 миллиарда.

С предложениями по закупке транспортных средств выступила “Единая Россия”. Президент Владимир Путин поддержал инициативы партийцев.

Ранее “ЕР” обратилась к главе государства с просьбой обновить парк автомобилей скорой помощи. В ближайшие несколько лет государство направит в сельскую местность, посеки городского типа и малые города еще пять тысяч новых скорых.

Также президент поддержал инициативы “Единой России” по обновлению парка школьных автобусов. Партийцы проконтролируют их поставки в регионы.