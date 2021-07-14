 

Около Берегового проезда построят новый мост через Москву-реку

14.07.2021, 15:48, Разное
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Сейчас Москву-реку и ее притоки в столице пересекают 35 мостов, большинство из них – автомобильные. Для мегаполиса это не много. Более того, переправы размещены неравномерно. Именно поэтому в городе строятся новые мосты. До 2024-го в Москве появится еще девять таких сооружений.

Уже в этом году закончится строительство моста через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе. Четыре переправы возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Строительство этих сооружений завершится в 2022-м.

Еще один автомобильный мост появится около Берегового проезда (район Филевский парк). Как рассказал Андрей Бочкарев, уже объявлен открытый электронный конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ. Мост протяженностью 390 метров будет иметь две-три полосы движения в каждом направлении.

По словам Рафика Загрутдинова, победителю конкурса нужно будет не только спроектировать мост, но и эстакаду между ним и проектируемым проездом № 2017, а также два съезда с моста на Береговой проезд. Подрядчик также должен сделать проект реконструкции инженерных коммуникаций — от Новозаводской до 3-й Магистральной улицы, отметил руководитель Департамента строительства.

Кстати, накануне сообщалось, что в районе Филевский парк также построят две дороги местного значения – проектируемые проезды 7929 и 7930. Ширина проезжей части составит шесть метров — по одной полосе движения в каждом направлении. На обеих улицах обустроят парковки и зоны примыкания к перспективной застройке.

Также вдоль новых магистралей установят дорожные знаки и нанесут разметку. Дополнительно будут сформированы наружные сети дождевой канализации. Здесь сделают широкие тротуары и наземные переходы через проезжую часть.

Район Филевский парк преобразится в том числе благодаря Национальному космическому центру, строительство которого осуществляется в настоящий момент. Недавно начали возводить башенную часть комплекса. Ее высота составит 288 метров, а общая площадь помещений здания – 62 тысячи квадратных метров.



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