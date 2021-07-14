В МЧС захотели разрешить дачникам разводить костры на своих участках

МЧС РФ разработало проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект содержит изменения в Правилах противопожарного режима в РФ. Их пункт 66 ранее запрещал разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений. «Слова «разводить костры», исключить», – говорится в тексте проекта.

Ранее юрист Алексей Петропольский рассказал, что штраф за сжигание опавшей листвы составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, до 4 тыс. рублей, если дачник нарушил противопожарные правила.