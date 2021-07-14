 

В МЧС захотели разрешить дачникам разводить костры на своих участках

14.07.2021, 15:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

МЧС РФ разработало проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект содержит изменения в Правилах противопожарного режима в РФ. Их пункт 66 ранее запрещал разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений. «Слова «разводить костры», исключить», – говорится в тексте проекта.

Ранее юрист Алексей Петропольский рассказал, что штраф за сжигание опавшей листвы составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, до 4 тыс. рублей, если дачник нарушил противопожарные правила. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.11 / В Украине пройдут игры мужского чемпионата Европы по волейболу 2023 года

14.01 / “Рынок газа должен работать”. Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с МВФ

05.01 / Аналитик Dragon Capital: Решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения нужно было принимать давно

06.10 / Экономика: Почему в РФ возник дефицит автомобилей

19.02 / Готовится новая разработка: 162-слойная флеш-память 3D NAND

12.11 / Самый дешевый кроссовер Kia Sonet доработали для экспорта

11.07 / Трехкратного чемпиона мира Майгурова избрали президентом Союза биатлонистов России

12.02 / Представлен новый электрический кроссовер Alpha Jax

13.02 / Роналду побил очередной рекорд: у форварда “Ювентуса” и сборной Португалии более полумиллиарда подписчиков в соцсетях

26.01 / Рада приняла закон о всеукраинском референдуме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика