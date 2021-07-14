Читающий сны аппарат для восстановления после коронавируса создали в России

Российские ученые создали технологию воссоздания снов, она должна помочь при восстановлении после инсультов и коронавируса, сообщил генеральный директор компании «Нейроботикс», участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев.

Компания создала аппаратно-программный комплекс, нейрогарнитуру, которая сможет подключаться к специальным приложениям в телефоне или на ПК, передает РИА «Новости» со ссылкой на разработчика.

Аппарат способен улавливать сигналы электроэнцефалограммы, определять активность мозга с поверхности головы и получать данные о состоянии мозга. Эта технология может применяться и для воссоздания снов, с помощью нее можно определить, какого рода сон видел носитель.

«Разработанный аппаратно-программный комплекс позволяет локализовать источники активности мозга на разные аудиовизуальные стимулы, а впоследствии тренировать его за счет биологической обратной связи (нейроБОС). В рамках постинсультной реабилитации очень важно как можно скорее начинать тренировки, чтобы сохранить не пострадавшие нейронные связи и начать формировать новые. Во время сна человек часто более восприимчив, и это время также можно и нужно использовать для восстановления», – отметил Конышев.

Ее можно применять во многих сферах, в том числе в восстановлении после коронавирусной инфекции.

«Это психотренинги, направленные на восстановление состояния глубинного расслабления (состояние, при котором организм хорошо восстанавливается, подобного эффекта можно добиться также в ходе многолетних медитативных практик)… Также можно использовать разработку для нейрокоррекции детей с расстройствами аутистического спектра и другими проблемами развития», – отметил разработчик.

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