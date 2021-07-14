Мертвая очередь

Умерших от ковида в Петербурге хоронят бесплатно. Крематорий не успевает сжигать тела. Прибыль похоронных агентств выросла на 30%.



Во время похорон умерших из-за коронавируса на Новом Колпинском городском кладбище, Санкт-Петербург. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Чиновники Северной столицы рапортуют о снижении числа заболевших коронавирусом и госпитализированных с таким диагнозом. Однако свободных коек в петербургских больницах больше не становится, очередь в крематорий не сокращается, в городе открываются новые пункты регистрации смертей, а прибыль похоронных агентств выросла на 30%.

«Претензий мы не слышали»

Отрицать очевидное и опровергать неудобное — два главных правила петербургских чиновников. По их заверениям, ни одно массовое мероприятие этим летом (ни Петербургский международный экономический форум, ни Евро-2020, ни праздник «Алые паруса») никак не отразилось на ситуации с заболеваемостью COVID-19 в городе, который в народе уже называют «ковидной столицей». Рекорды по коронавирусным показателям, которые Питер начал ставить с июня, пустившись во все тяжкие, власти объясняют любыми причинами, кроме тех, что лежат на поверхности.

«Двухнедельный мониторинг (начиная со дня мероприятия) среди выпускников и членов их семей, организованный после проведения «Алых парусов», признаков эпидемического следа не выявил. А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось», — сказала 12 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

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Ничуть не хуже, по оценкам городских властей, прошел в Северной столице и чемпионат мира по футболу. Матчи посетили 133 тысячи болельщиков (из них 29 тысяч — иностранцы), в фанзонах побывали еще 254 тысячи человек, но никто ничего не подхватил. По крайней мере, официальная коронавирусная статистика осталась равнодушной к Евро-2020:

в Петербурге все болельщики признавались здоровыми, а то, что они оказались больными по приезде домой, — проблема уже других городов и стран.

Так, в начале июля министерство здравоохранения Финляндии заявило, что после возвращения с футбольного чемпионата у 86 финских болельщиков подтвердился ковид, и отметило, что более 40% новых случаев коронавируса в Финляндии связаны с Евро-2020.

Болельщики смотрят трансляцию матча финала чемпионата Европы по футболу 2020 на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, 11 июля 2021 года. Фото: РИА Новости

Глава оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин на это ответил:

«Претензий мы не слышали… Когда люди путешествуют, у них больше шансов заразиться любым видом инфекции. Это понятно всем. Я не врач, мне трудно оценивать, кто и когда заразился. Но в УЕФА было проведено масштабное исследование: влияет ли помещение стадиона на риск заразиться коронавирусом. Специалисты из многих стран проанализировали более ста матчей и пришли к выводу, что на стадионе заразиться нельзя. Футбол в этом винить сложно. Не могу принять обвинение к организаторам футбольных матчей».

Болеют 711, лечатся 10 500

Если в начале июня (накануне чемпионата мира по футболу и праздника для выпускников «Алые паруса») Смольный просто стал скрывать информацию о ситуации с ковидом, то в начале июля ей принялись манипулировать.

— Около 5500 взрослых пациентов с COVID-19 госпитализировали за прошлую неделю в Петербурге — это на 23% меньше, чем неделей ранее, — пояснил 12 июля на заседании федерального оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой губернатор города Александр Беглов. — Больных сегодня принимают 16 городских и 6 федеральных стационаров, всего развернуто 11 476 коек. На данный момент свободно порядка 11% мест. Существующего инфекционного коечного фонда в городе достаточно.

Петербургский градоначальник любит рассказывать, как он плохо поет. Пора, похоже, признаться, что математика — тоже не его конек. В тот же день, 12 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией отчитался: «За 11 июля в Петербурге выявили 2029 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, 10 июля, — 2007 случаев». Оперштаб уточнил, что суточная заболеваемость свыше 2000 случаев — это новый рекорд. На протяжении двух последних недель стабильно фиксировался ежедневный прирост — около 1100 заразившихся. Математикой владеть не нужно, чтобы заметить расхождение цифр у штаба и градоначальника примерно на треть. Хотя, как выяснилось в минувшие выходные, данным оперштаба, которым руководит городская администрация, тоже нельзя доверять: видимо, занижаются и они.

То, что реальная картина и нарисованная статистиками не совпадают, неожиданно и, вероятно, невольно подтвердил первый заместитель председателя петербургского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. 8 июля в подкасте радио «Комсомольская правда» чиновник сообщил, что к началу масштабной вакцинации — в декабре 2020 года — в Петербурге коронавирусом болели более 400 тысяч человек, хотя в официальной статистике городского штаба по коронавирусу тогда числилось втрое меньше — около 140 тысяч петербуржцев.

Информация вызвала бурное негодование горожан в соцсетях. Пресс-служба комитета по здравоохранению мгновенно отреагировала: «Андрей Сарана мог немного ошибиться. В памяти все цифры держать тяжело».

Однако на следующий день оперштаб по коронавирусу, который цифры держит явно не в памяти, превзошел себя. Он выдал, что «по состоянию на 9 июля в Петербурге 711 активных больных COVID-19». Отличная новость!

Но кто при этом занимает в городских больницах почти 10 500 ковидных коек и от чего лечатся эти пациенты?

Этот казус горздрав вообще решил не комментировать.

Выздоравливают как мухи

Откуда столько больных ковидом при официальном снижении заболеваемости в Петербурге — непонятно. Не менее сложная загадка: откуда столько умирающих?

В июле в городе пришлось открыть три дополнительные пункта регистрации смертей, потому что отдел выдачи актов о кончине в городском загсе оказался перегружен. Ситуацией возмутилась петербурженка Наталья Корнеева, написавшая на странице губернатора Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте»: «Чтобы оформить свидетельство о смерти, надо выстоять нереальную очередь: в зале ожидания около 300 человек в одно окно, и это при ковидном вопросе! Люди и так находятся в стрессе от смерти близкого человека, а еще приходится выдерживать такое издевательство, чтоб получить всего одну-единственную бумажку, — это выше человеческих сил! А без этой бумажки нельзя захоронить умерших».

Погребение — следующая проблема. На прошлой неделе горожане рассказали о диких очередях на сжигание трупов в петербургском крематории, поскольку он переполнен. Мощность крематория — около 200 тел в сутки. А с июня, по словам работников учреждения, сюда ежедневно привозят около 300–400 умерших. Крематорий не справляется. На прошлой неделе, по неофициальным сведениям, своей очереди на сжигание здесь дожидались 600–700 покойников.

Из-за завала в петербургском крематории с 12 июля компании, обслуживающие городские кладбища, согласились бесплатно хоронить горожан, умерших от коронавируса, и не брать деньги с их родственников за услуги по транспортировке умерших из морга. Такое решение было принято на внеочередном заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли Петербурга и Северо-Западного региона, чтобы снизить потребность в кремации.

Санкт-Петербург. Вид на Новое Колпинское городское кладбище, где хоронят умерших из-за коронавируса. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

— Крематорий работает сейчас в полную мощность: все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 каждый день. Крематорий такую политику ввел, чтобы освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов. Снизив цены, мы поможем разобраться с теми проблемами, которые сейчас есть. Мы не ставим временные ограничения по этому решению. Сколько нужно будет городу, столько и готовы оказывать эти услуги безвозмездно. Платить придется лишь за гроб и венки, — пояснил президент Ассоциации Валерий Ларькин.

Ущерб для похоронщиков едва ли будет критичным.

Выручка компаний, работающих в ритуальном бизнесе, за этот год, по данным «Контур.Фокуса», увеличилась на 10–30%.

В то время как компании других отраслей потеряли 83 млрд рублей.

Другой вопрос, что и где будут предлагать горожанам, пусть даже бесплатно? Не секрет, что родственники умерших петербуржцев выбирают кремацию не только как более дешевый вариант, но и потому, что места на городских кладбищах сегодня почти закончились.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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