Кронпринцесса Виктория второй год подряд отметит свой день рождения на острове Эланд

Сегодня, 14 июля, кронпринцесса Швеции Виктория, герцогиня Вестерготландская, празднует свое 44-летие. Кфак это часто принято среди современных монарших династий, пресс-служба королевского дворца утром опубликовала новый портрет именинницы. На снимке она сидит на стуле в кремовом шелковом платье в бриллиантовой брошью на груди посреди мраморного обеденнего зала и локтем опирается на стол, украшенный огромной вазой с белыми цветами.

В подписи к портрету, помимо самого поздравления и пожелания долгих лет жизни, сказано, что свой день рождения кронпринцесса Виктория отметит в кругу семьи во дворце Соллиден на острове Эланд. Эта королевская резиденция известна тем, что это место, где проводят свои летние каникулы все шведские короли с 1906 года, а вообще на остров Эланд монархи ездили отыхать аж с XVI века. При этом в отсутствие семьи дворец открыт для посещения, а прогуляться по королевскому парку или поидеть в местном кафе можно в любое время.

Кронпринцесса Виктория

Также сообщается, что все массовые мероприятия в этом году (в отличие от прошлых лет) отменены из-за угрозы коронавирусной инфекции. В полдень будет устроена серия красочных салютов по всей стране, а вечером по федеральному телевидению покажут праздничный концерт, площадкой для которого стали руины Боргхольского замка. Во время концерта именинница лично вручит премию, названной в ее честь, шведскому конькобежцу Нильсу ван дер Пулу. Он является действующим рекордсменом мира на дистанции 10 000 метров с результатом 12 минут 32,95 секунды.

Скорее всего, на семейном празднике среди гостей будет и младшая сестра Виктории – принцесса Мадлен. Она вместе с мужем и детьми – 7-летней Леонорой, 6-летним Николасом и 3-летней Адриенной – прилетела из Майами, где они живут уже три года, в родную Швецию еще в середине июня. А неделей раньше, 10 июня, представитель принцессы сообщил, что “вся семья планирует провести лето в Швеции, а июль – в дворце Соллиден на острове Эланд”.

Кстати, в прошлом году праздник прошел по той же схеме: сначала шведские монархи вышли к стенам дворца на острове, а после прослушали концерт в развалинах замка.