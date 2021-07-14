Как разные типы светодиодных ламп влияют на риск ожирения



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Искусственный свет изменил жизнь людей, дав им возможность заниматься различными делами вечером и ночью. В последние годы степень его воздействия на нас увеличилась за счет экранов электронных устройств. Помимо очевидной пользы, у искусственного есть и опасные стороны. Среди его известных негативных действий на здоровье – влияние на сон, терморегуляцию и выработку некоторых гормонов, например, мелатонина и кортизола.

Светодиодные лампы (LED) стали одним из основных источников искусственного света в связи с их экономичностью, долговечностью и удобством. Однако спектр их света богат синим цветом с длиной волны около 460 нанометров. Ранее исследования показывали, что такой свет может способствовать снижению выработки мелатонина (гормона сна) и увеличивать время, которое требуется для засыпания.

В качестве альтернативе светодиодным источникам света были предложеныорганические светодиоды (OLED), в спектре излучения которых меньше синего цвета. Некоторые исследования указывали, что их действие менее вредно для выработки мелатонина, чем действие обычных светодиодов. Однако многие аспекты на их влияние не здоровье не изучены.

Японские ученые решили сравнить, как два вида света от диодных ламп влияют на обмен веществ во сне.

«Свет может воздействовать на энергетический обмен. Мы предположили, что в сравнении с LED OLED способен оказывать меньший эффект на структуру сна и энергетический обмен во сне», – сказал профессор Кумпей Токуяма (Kumpei Tokuyama).

В исследовании приняли участие 10 мужчин. Четыре часа перед сном они провели при одном из трех типов света: LED, OLED (с интенсивностью 1000 люкс) или тусклым светом (10 люкс). Ученые оценивали их энергетические траты, центральную температуру тела, скорость окисления жиров (показатель, связанный с риском ожирения) и уровень 6-сульфатоксимелатонина (маркера уровня мелатонина) во время сна.

В этом исследовании ученые не обнаружили у участников, на которых действовали разные типы света, разницы в структуре сна. Однако траты энергии и температура тела были значительно ниже у людей, которые провели четыре часа при свете OLED. Кроме того, у них было более интенсивным окисление жиров и выше уровень 6-сульфатоксимелатонина во время сна по сравнению с участниками их LED-группы.

Ученые пришли к выводу, что влияние мелатонина на энергетический обмен связано с типом света, которые действовал на человека перед сном. После OLED-излучения жиры в организме распадаются быстрее: по всей видимости, этому способствует более высокий уровень этого гормона.

«Таким образом, воздействие светом ночью связано с окислением жиров во время сна. Наши данные говорят о том, что определенные типы света могут влиять на набор веса и другие физиологические параметры», – сообщил Токуяма.

Ученые отметили, что многие типы работ и другие виды активности связаны с действием искусственного света перед сном. Новые данные указывают на возможность применения альтернативных источников света, чтобы облегчить его негативное действие.