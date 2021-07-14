 

“Девочки, расходимся”. Артем Довбик показал ягодицы своей жены

14.07.2021, 15:04, Новости дня
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На снимке 24-летний футболист с супругой стоят на пляже в полный рост и целуются. На обоих черные купальники. Рука спортсмена лежит на бедре девушки.

За два часа пост набрал почти 20 тыс. лайков и десятки комментариев.

“Самая красивая пара в футболе”, – оставил комментарий пользователь с ником zinchenko__08.

“Я, конечно, рада, но не от всего сердца…”, – призналась davydovvaa.

“Какая афигенная пара”, – написала _tanya.aa._.

“Девочки расходимся”, – прокомментировала _nastka____.

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A post shared by Artem Dovbyk * (@tema_dovbyk)

Контекст:

Артем Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Выступал за школьную команду, принимал участие в играх турнира “Кожаный мяч”. В составе команды своей спортшколы принимал участие в играх Детско-юношеской футбольной лиги Украины. В 2013 году получил приглашение в молодежную команду харьковского “Металлиста”. После выступал за Черкасский Днепр”, “Днепр”, датский “Мидтьюлланн”.

Довбик – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. В последнем сезоне Украинской премьер-лиги он сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте лиги.

С женой Юлией Артем был знаком со школы. Вместе они больше четырех лет, но официально оформили отношения в 2020 году

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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