Американская торговая палата призвала Раду принять комплексный законопроект о приватизации

“AmCham Ukraine принципиально поддерживает усовершенствование законодательства по реформированию государственных предприятий, а также по привлечению инвестиций в процессе приватизации, предусмотренные законопроектом №4572 о внесении изменений в закон Украины “О Фонде государственного имущества Украины” и другие законодательные акты Украины по вопросам содействия привлечению инвестиций в процесс приватизации и аренды государственного и коммунального имущества”, – заявили в ACC.

Законопроект, разработанный Фондом государственного имущества совместно с народными депутатами, Кабмином и Нацсоветом реформ, нацелен на повышение эффективности процессов приватизации и аренды и призван упростить бюрократические процедуры, а также ускорить реализацию программы, отметили в Американской торговой палате.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он прописывает четкие критерии передачи объектов на приватизацию, внедрение системы контроля эффективности использования госимущества, а также законодательное закрепление прозрачности процесса. Также предусмотрено, что 10% средств от аукционов малой приватизации будут перечисляться в местные бюджеты по месту регистрации объектов для обеспечения развития экономики регионов.

“Мы призываем депутатов парламента принять законопроект №4572 в первом чтении и в целом, при условии его обязательной доработки между первым и вторым чтениями с учетом предложений бизнес-сообщества”, – резюмируется в заявлении.

https://www.facebook.com/ChamberUkraine/posts/10159815307372806

Контекст:

“Национальная экономическая стратегия 2030”, разработанная Кабинетом Министров, в том числе предусматривает проведение приватизации и сокращение государственного сектора экономики.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

По данным Фонда госимущества, госбюджет получил от малой приватизации с начала 2020 года более 4,5 млрд грн. В этом году поступления от приватизации в целом должны составить 12 млрд грн. Об этом рассказал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью “Фокусу”, которое вышло 18 июня.

Экономический эффект от принятия комплексного законопроекта оценивается в 12–15 млрд грн уже в следующем году и 200 млрд грн в дальнейшем, писал “Обозреватель” со ссылкой на Американско-украинский деловой совет.

—