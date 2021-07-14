Парламентские выборы в Болгарии выиграла партия шоумена

Партия Трифонова набрала 24,08% голосов, в абсолютных показателях – 657 824 голосов

Второе место заняла коалиция ГЕРБ-СДС (Граждане за европейское развитие Болгарии – Союз демократических сил) экс-премьера Бойко Борисова – 23,51% (642 165 голосов).

Третье место на выборах заняла Болгарская социалистическая партия (“БСП для Болгарии”) с 13,39% голосов. Коалиция во главе с “Демократической Болгарией” получила 12,64% голосов.

Партию турецкого меньшинства Движение за права и свободы (ДПС) поддержали 10,71% избирателей, партию “Вставай! Мафия вон!” – 5,01%.

После распределения мандатов “Есть такой народ” получит 62 депутатов, отмечает News.bg. У ГЕРБ будет на одного меньше – 61. “БСП для Болгарии” получит 38 мест, “Демократическая Болгария” – 35, ДПС и “Вставай! Мафия вон!” – по 14.

Контекст:

В апреле этого года в Болгарии прошли парламентские выборы, победу одержала правоцентристская партия ГЕРБ тогдашнего премьера Борисова, который находится на этом посту с перерывами с 2009 года. hromadske отмечает, что его правительство критиковали за неэффективное противодействие COVID-19.

Летом 2020-го в стране проходили масштабные антиправительственные митинги. Протестующие требовали отставки Борисова и его правительства.

11 мая президент Болгарии Румен Радев своим указом распустил новоизбранный парламент и назначил новые выборы на 11 июля. На такой шаг он пошел после того, как партии не смогли сформировать правящую коалицию.

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