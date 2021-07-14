 

Почти 400 тыс. военнослужащих получат дополнительные пенсионные выплаты – Шмыгаль

14.07.2021, 15:04, Новости дня
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Так, согласно постановлению, с 1 июля устанавливается ежемесячная доплата к пенсиям в сумме 2 тыс. грн бывшим “военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и другим лицам”.

“Из-за несовершенства законодательства, с 2018 года большое количество пенсионеров не получали индексаций, а другие фактически остаются за бортом в то время, когда образовался дисбаланс и военные не получали, а другие граждане попадали под индексацию, – сказал на заседании правительства, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль. – Для исправления ситуации правительство сегодня принимает решение об установлении ежемесячных доплат. Дополнительные средства будут получать почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров. При этом будет установлена минимальная пенсионная выплата в размере 3 854 грн”.

Во время заседания правительства Шмыгаль поручил замминистра соцполитики выйти к митингующим пенсионерам под Кабмин, чтобы “объяснить действия правительства и дать гарантии, что это решение планировалось – и теперь принимается и что люди будут обеспечены пенсионными выплатами в надлежащих размерах”.

Кроме того, как добавил глава правительства, планируется повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

Контекст:

14 июля у здания Рады в Киеве проходит всеукраинская акция протеста пенсионеров Министерства внутренних дел, которые требуют перерасчета пенсий. Они пытались штурмовать Раду, полиция применила к митингующим газ. Позже участники акции протеста перекрыли улицу Грушевского.

Как сообщал пресс-центр Офиса президента 10 июля, глава государства Владимир Зеленский поручил правительству “принять меры по восстановлению справедливости в выплатах военным пенсионерам”, поскольку “из-за изменения в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных”. “В результате образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами”, – говорится в сообщении.

Отмечалось, что “также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность” –  более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 грн.

По данным Пенсионного фонда на 1 апреля 2021 года, всего в Украине более 11,05 млн пенсионеров. Средний размер пенсий по возрасту составлял 3725 грн.

В Украине с 1 июля повысили пенсии для более чем 5 млн человек. Минимальная пенсия в Украине сейчас составляет 1854 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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