Растительная диета может защитить от рассеянного склероза

Ученые из Университета Айовы назвали диету, которая поможет предотвратить развитие рассеянного склероза. По их словам, упор необходимо сделать на пищу растительного происхождения.

В ходе проведения исследования было установлено, что диета, богатая на фитоэстроген и изофлавоны, способна защитить от симптомов рассеянного склероза. Объектами научной работы выступили мыши, у которых присутствовала имитация болезни. Растительная диета защищала от негативных признаков патологии только тогда, когда в микробиоме грызунов присутствовали бактерии, способные их расщеплять.

Результаты предыдущих исследований показали, что данные бактерии отсутствуют у людей с рассеянным склерозом. Новая научная работа предоставляет доказательства того, что средством лечения заболевания может быть их комбинация с диетическими изофлавонами.

Источник: www.medikforum.ru