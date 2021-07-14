 

Ученые: Карантинные меры ускорили ход развития пандемии

14.07.2021, 15:00, Разное
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Ученые из Дании рассказали о том, что карантинные меры и самоизоляция могли изменить ход развития пандемии коронавируса. К таким выводам они пришли после составления математической модели.
Социальное дистанцирование и строгий карантин способны были предупредить развитие штаммов, которые вызвали вспышки опасной инфекции. По словам ученых, мутации SARS-CoV-2 появились в его геноме по мере того, как он распространялся. Если знать о том, какие они именно, а также учитывать общественные и природные факторы, то можно спрогнозировать развитие COVID-19.

Матмодель исследователи разрабатывали под руководством профессора Кима Снеппена. Они учли индивидуальные характеристики распространения коронавирусной инфекции, а также, как менялась взаимосвязь между зараженными пациентами по мере прогрессирования болезни. По словам математиков, степень заразности SARS-CoV-2 зависела от предпринятых эпидемиологических мер, которые применяли различные государства. Как раз после локдаунов фиксировали появление новых штаммов, отличающихся высокими и средними показателями трансмиссивности. Они не вызывали резких вспышек вируса.

Ученые считают, что такой результат вызван тем, что количество контактов во время карантина было ограничено. При низких показателях масштабных вспышек вируса и среднем уровне заразности распространение COVID-19 по популяции протекало дольше.

Источник: tvbrics.com



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