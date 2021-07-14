Наташа Королева на новых фото показала грудь огромного размера

Популярная российская певица Наташа Королева показала грудь огромного размера на новых фотографиях. Снимки супруга Тарзана обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Наташа Королева решила порадовать фолловеров новыми кадрами. Некоторые подписчики посчитали их эротическими. На фотографиях Наташа Королева предстала в шелковом костюме, состоящем из юбки и пиджака. Артистка в качестве фона выбрала траву, находящуюся около куста с голубыми гортензиями.

На первый план супруга Сергея Глушко выставила большую грудь в бюстгальтере синего цвета. Эротической направленности кадрам добавляли выражение лица Королевой и позы, которая она принимала в ходе фотосессии.

Сама же исполнительница в описании к публикации написала слова о лете. Ей бы хотелось, чтобы данное время года не заканчивалось. В комментариях к посту поклонники отметили, что Наташа Королева выглядит просто замечательно. Нашлись и те, кто назвал фото слишком откровенными.