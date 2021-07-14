 

ЦИК принял рекомендации по голосованию на выборах в Госдуму за рубежом

14.07.2021, 14:44, Новости дня
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Центризбирком РФ принял постановление, которым утвердил рекомендации по голосованию на предстоящих выборах депутатов Госдумы за рубежом.

«У нас за рубежом проживают миллионы граждан. В рамках данного постановления предлагается принять принципиальную позицию по созданию условий, чтобы максимальное число российских граждан, проживающих или оказавшихся за рубежом в дни голосования, смогло реализовать свое избирательное право», – сказал член ЦИК Павел Андреев, передает ТАСС.

По его словам, в отличие от других стран, которые организуют выборы для граждан за рубежом, «голосование для россиян будет иметь заявительный характер: граждане РФ смогут прийти на участок с паспортом и проголосовать». Он уточнил, что для этого не требуется заранее подавать заявление о намерении проголосовать или регистрироваться при диппредставительствах.

Андреев добавил, что участковые комиссии за рубежом должны оценить свои возможности и принять решение о проведении трехдневного голосования не позднее 10 сентября. Кроме того, наблюдателей в рамках общественного контроля на таких участках может назначать только Общественная палата России.

Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия исходит из презумпции доверия к избирателям, однако ЦИК подготовил «кое-какие сюрпризы для тех провокаторов, которые вдруг решат еще раз проверить систему на прочность и попытаются проголосовать не один раз». «Заверяю вас, что, помимо административной и даже уголовной ответственности, доска позора им будет гарантирована», – подчеркнула она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.



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