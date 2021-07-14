 

СК попросил суд арестовать грозившего скинуть ребенка с высоты иркутянина

14.07.2021, 14:44, Новости дня
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Следственный комитет просит суд арестовать мужчину, угрожавшего скинуть с высоты трехлетнего сына в Иркутске, сообщили в пресс-службе СК России.

«Следствие ходатайствует об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там также отмечается, что следователи посетили мальчика и подарили ему велосипед. Сам ребенок сейчас находится с матерью.

«Я рада, что весь этот кошмар наконец-то закончился, впереди у нас этап восстановления после стресса. Большое спасибо за велосипед для сыночка», – сказала следователям мать пострадавшего.

Во вторник в Иркутске мужчина пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и пригрозил его выкинуть. Для переговоров с ним привезли его супругу. СМИ сообщали, что поводом для инцидента могло служить подозрение супруги в измене. Позже мужчина вернул ребенка на балкон, его задержали.

Позже стало известно, что жена грозившего скинуть ребенка с высоты иркутянина за несколько дней до инцидента заявляла в полицию, что супруг нанес ей побои.



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