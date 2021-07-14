 

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет работать на 50 тыс. участках

14.07.2021, 14:44, Новости дня
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Центризбирком утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов в Госдуму, видеокамеры установят на около 50 тыс. избирательных участков.

Как отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, в этом году «видеонаблюдением будет охвачено порядка 50 тыс. участков, где голосуют порядка 80% избирателей». По его словам, благодаря системе видеонаблюдения «можно зафиксировать весь процесс голосования», доступ к видеонаблюдению будут иметь все участники политического процесса, передает ТАСС.

Булаев добавил, что система видеонаблюдения на выборах «нигде не применяется так широко, как в России». При этом в ряде развитых государств, в том числе в Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, видеонаблюдение за выборами не применяется, сказал он.

Трансляция с участков будет идти все три дня голосования и две ночи (первого и второго дней голосования). При этом съемка будет осуществляться непрерывно, а запись с камер видеонаблюдения будет храниться в течение одного года.

Объектами круглосуточного видеонаблюдения на участках будут места, где идет работа со списками избирателей, места выдачи бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.

Тренировка системы видеонаблюдения пройдет 16 сентября.

Ранее Центризбирком РФ принял постановление, которым утвердил рекомендации по голосованию на предстоящих выборах депутатов Госдумы за рубежом.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.



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