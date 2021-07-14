Адвокат Бена Аффлека будет представлять интересы Бритни Спирс в суде

Сегодня в Америке пройдет очередное слушание по делу об опеке над 39-летней поп-звездой Бритни Спирс. На этом затянувшемся процессе защищать Бритни теперь будет известный и влиятельный адвокат Мэттью Розенгарт, который раньше работал с Беном и Кейси Аффлеками, Стивеном Спилбергом и Шоном Пенном.

Ровно неделю назад стало известно, что Бритни Спирс осталась без юридической поддержки. Сэмюэл Д. Ингхэм, представлявший интересы певицы в течение тринадцати лет, подал прошение об отставке и получил одобрение судьи. Документ должен был вступить в силу, как только Бритни назначат нового адвоката которого к тому же должен был юридически одобрить опекун, то есть отец певицы Джеймс Спирс. Однако Бритни удалось добиться разрешения судьи самой выбрать себе защитника. Несколько дней ходили слухи, что Спирс планирует нанять бывшего федерального прокурора, успешного голливудского адвоката Мэттью Розенгарта. Сегодня стало ясно, что юрист дал свое согласие.

В последние дни Бритни неоднократно разговаривала с Мэттью. Она была обеспокоена тем, что будет происходить после отставки Сэмюэла Д. Ингхэма, но Мэттью заверил ее, что она будет в надежных руках, если судья назначит его. Он уже некоторое время внимательно следит за ее делом и считает, что ее показания в прошлом месяце были очень убедительными, – цитирует источник издание Page Six.

Мэттью Розенгарт и Вайнона Райдер на светском мероприятии, 2014 год

Именно сегодня суд рассмотрит громкое заявление Спирс, которое она сделала в июне. Напомним, 23 июня в верховном суде Лос-Анджелеса состоялось слушание, на котором впервые за долгое время певица Бритни Спирс лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. Поп-звезда, которая с 2008 года находится почти под полной опекой своего отца Джейми Спирса, потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”.

Бритни озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием. Сразу после того, как заявление Бритни распространилось в сети, в ее поддержку выступили миллионы поклонников по всему миру, а также друзья и коллеги. Одним из первых это сделали ее нынешний бойфренд Сэм Асгари и бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк. Свои слова поддержки и сочувствия, а также призывы освободить Бритни из-под контроля отца оставили в социальных сетях и другие знаменитости: например, Белла Хадид, Хлое Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Вера Вонг, Кейли Куоко, Мэрайя Кери, Холзи, Джамила Джамиль.