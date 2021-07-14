 

Россия стала четвертой страной в мире по количеству заболевших от COVID-19

14.07.2021, 14:12, Разное
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Согласно статистике ВОЗ, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано более 5,8 миллионов инфицированных. Первое место по числу зараженных занимает США, где выявлено 33,5 миллиона случаев COVID-19, на втором месте находится Индия — 30,9 миллиона инфицированных, на третьем — Бразилия — 19 миллионов человек.

Известно также, что за минувшие сутки во всем мире выявлено около 3 миллионов заболевших и свыше 55 тысяч смертей от COVID-19. За неделю заболеваемость увеличилась на 10%, смертность — на 3%. До этого количество погибших последовательно уменьшалось на протяжение двух месяцев. Резкий подъем заболеваемости связан с распространением нового варианта дельта, впервые обнаруженным в Индии. Сейчас этот вариант зафиксирован в 111 странах.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 23 827 новых заболевших, скончались 786 человек. Эти показатели значительно превышают смертность за всю пандемию. Условная летальность составляет 2,46%, окончательные показатели можно будет определить только после окончания эпидемии, отметили в оперштабе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ужесточение ограничительных мер подобно тем, что введены во Франции, может стать неизбежным в существующих обстоятельствах. В частности, речь идет о введении пропусков в общественные места и междугородный транспорт, но пока такие решения не приняты.



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