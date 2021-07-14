 

К российским олимпийцам впервые с 1988 года приставят “компетентных сотрудников”

14.07.2021, 14:11, Разное
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Первый раз после Олимпиады 1988 года российские спортсмены поедут выступать в сопровождении сотрудников государственных органов. Представители государства будут контролировать сохранение атлетами морального и политического облика.

В ОКР подтвердили газете “Ведомости”, что на этот раз делегацию будет сопровождать свыше сотни “компетентных сотрудников”. В их число войдут и те, кто помогал отсеивать из числа спортсменов-олимпийцев “морально неустойчивых лиц”.

“В условиях нестабильной политической обстановки в мире эта мера признана оправданной”, – пояснил источник. – “Ключевые поставленные задачи: не допустить провокаций, попыток вербовки и тем более неблаговидных с точки зрения государственного престижа событий: например, обращений спортсменов в посольства западных стран, некорректных реплик на пресс-конференциях, отказа возвращаться на Родину”

До этого последний раз отечественные олимпийцы ездили на игры в сопровождении в 1988 году. По их окончанию 24 советских спортсмена и 8 сотрудников госбезопасности попросили убежища за границей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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