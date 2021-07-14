 

На борту флагмана ВМФ Великобритании Queen Elizabeth около 100 вакцинированных моряков заболело COVID-19

14.07.2021, 14:10, Новости дня
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Отмечается, что заболели также военные других кораблей, сопровождающих авианосец.

В минобороны Великобритании заявили, что вспышка COVID-19 на Queen Elizabeth находится под контролем – моряки носят маски, регулярно проходят тесты на коронавирус и придерживаются социального дистанцирования.

Как подчеркивает BBC News, Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути своего первого оперативного развертывания в 26 тыс. миль. Корабль вошел в Индийский океан и должен продолжить движение в Японию в конце года.

Контекст:

HMS Queen Elizabeth – авианосец королевского военно-морского флота Великобритании, был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, заменив HMS Illustrious, списанный три года ранее.

В мае 2021 года HMS Queen Elizabeth стоимостью £3 млрд покинул военно-морскую базу в Портсмуте и отправился в мировой тур. Перед отправкой корабля в Индо-Тихоокеанский регион его посетила королева Великобритании Елизавета II. Она почтила память покойного принца Филиппа спустя семь лет после того, как они с супругом дали название авианосцу.

По информации BBC News, на борту HMS Queen Elizabeth находятся восемь самолетов RAF, а также 10 истребителей-невидимок F35B корпуса морской пехоты США. Сообщается, что авианосец сопровождают шесть кораблей королевского флота, подводная лодка и 14 военно-морских вертолетов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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