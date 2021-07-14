Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Турцией о строительстве жилья для крымских татар

За соответствующий законопроект №0110 проголосовали 333 парламентария, против не было ни одного голоса, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Согласно договору (.pdf), правительство Турции предоставит безвозвратную помощь путем строительства 200 квартир в Николаеве и Николаевской области, 200 квартир в Херсоне и Херсонской области, 100 квартир в Киеве.

450 квартир будут переданы представителям крымскотатарского народа, остальные – льготным категориям граждан, в частности внутренне перемещенным лицам и участникам операции Объединенных сил (до 2018 года – антитеррористическая операция), сообщали в правительстве.

Контекст:

О том, что Турция поможет Украине в строительстве этого жилья, президент Турции Реджеп Эрдоган говорил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в феврале 2020 года.

Соглашение подписали 10 апреля во время визита Зеленского в Стамбул. 9 июля Кабмин одобрил его ратификацию.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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