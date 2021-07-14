Фестиваль Atlas Weekend в Киеве посетили рекордные 600 тыс. человек

По словам организаторов, это рекорд за всю историю фестиваля. В прошлом году было 538 тыс. посетителей.

По словам заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Валентина Мондриевский, такие цифры свидетельствуют только о том, что люди устали от постоянных карантина и отсутствия фестивалей и концертов.

“Несмотря на то, что выступления большинства зарубежных артистов перенесли на 2022год, нынешний локальный музыкальный праздник был не менее насыщенным. Посетителей ждало шесть сцен, где музыканты выступали в различных музыкальных жанрах. Кроме того, для киевлян и гостей города сделали свободный вход 5 и 6 июля”, – рассказал Мондриевский.

Контекст:

Фестиваль Atlas Weekend — один из крупнейших музыкальных фестивалей в Украине. В этом году он проходил почти без западных артистов из-за коронавирусных ограничений и логистических проблем. На базе фестиваля также открыли центры вакцинации.

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