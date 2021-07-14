Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть

Сейчас манго перестал быть экзотикой и продается практически в любом супермаркете по более-менее доступной цене. Чем полезен этот фрукт и почему его стоит ввести в свой рацион – в материале “ГОРДОН”.

1. Повышает иммунитет, обладает антивоспалительным эффектом. Манго помогает бороться с окислительным стрессом, который связывают с появлением рака толстой кишки, легких, простаты, груди и костей. В этом фрукте содержится почти столько же витамина С, сколько и в лимонном соке. При регулярном употреблении манго способствует защите организма от вируса и бактерий, ускоряет процессы заживления в организме.

Антисептические свойства фрукта используют для профилактики болезней зубов и десен. Но при этом важно помнить: в составе манго много сахара, который способствует разрушению эмали, поэтому после употребления фрукта лучше почистить зубы.

2. Укрепляет сердце за счет магния и антиоксиданта магниферина. В одном манго содержится примерно 560 мг калия, что создает дополнительную защиту для сердечно-сосудистой системы в целом.

3. Налаживает работу пищеварительной системы и способствует похудению благодаря тому, что в манго содержится много клетчатки, почти 20% от суточной нормы. Калорийность фрукта составляет всего 67 ккал на 100 г продукта. Манго очень эффективен при хронических запорах.

4. Улучшает зрение благодаря лютеину, зеаксантину и витамину А.

5. Положительно воздействует на кожу и волосы. Витамин С, который содержится в манго, способствует выработке коллагена, отвечающего за эластичность кожи и волос. Кроме того, фрукт содержит нутриенты против старения, в том числе витамины D, E и В, цинк, железо и кальций. Экстракты манго часто включают в состав косметики, а из мякоти фрукта можно делать для себя домашние маски для лица.

6. Повышает настроение и активизируют мыслительные процессы. Манго содержит растительные эндорфины — вещества, улучшающие настроение. Еще в нем содержится витамин В6, который повышает работоспособность мозга и способствует улучшению памяти.

Манго также способствуют улучшению сна и настроения. Плюс может стать легким антидепрессантом, уменьшить последствия хронического стресса. А еще плод называют афродизиаком, причем действующим как на мужчин, так и на женщин.

При употреблении манго есть и противопоказания:

– в больших количествах манго может вызвать диарею, незрелый плод также может вызвать расстройство желудка;

– предельно осторожным надо быть при диабете, поскольку манго – очень сладкий фрукт;

– для некоторых манго очень аллергенный, а потому лучше сначала попробовать чуть-чуть этого фрукта и отследить реакцию своего организма.

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