 

Шендерович: Путин пишет многозначительную херню, рассыпающуюся при первом прикосновении фактов и логики. Вы все историков зовете. А надо – психиатра

14.07.2021, 14:10, Новости дня
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Очередной – “украинский” – исторический экскурс в исполнении Путина по-своему очень информативен. Но не в исторической, разумеется, а в психологической части – для понимания сумрачного внутреннего мира этого персонажа.

И именно в том контексте, о котором я упомянул в последнем “Особом мнении”…

Путин занят собой. Он не хочет помнить себя фигурантом доклада Марины Салье, связным Тамбовской ОПГ и мэра Собчака, шестеркой Березовского и Барсукова-Кумарина, “крышей” и заложником Рамзана Кадырова, ворьем, заказчиком убийств, военным преступником…

Он хочет видеть в зеркале геополитика, мыслителя, русского императора, собирателя славянских земель, борца с западной ересью, скрепу и опору народную… 

Это же совсем другое дело!

Тогда – все позволено и оправдано: захват власти, войны, убийства… Не для себя же!  Историческое предназначение же, не кот нассал. Волею Господа, ясно вам?  

Вот он пишет и пишет херню эту многозначительную, рассыпающуюся при первом прикосновении фактов и логики. 

А вы все историков зовете. А надо – психиатра.

Источник: Victor Shenderovich / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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